La carica dei quaranta candidati Ex sindaci imprenditori e chef in corsa per una poltrona a Bologna

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladei. Tanti saranno i riminesi inalle elezioni regionali. Nelle liste alcuni pezzi da novanta dei partiti e tre ex. Ma non mancano esponenti della società civile e alcuni neofiti della politica: largo a, liberi professionisti,, impiegati. La sfida sarà tutta tra Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato presidente del centrosinistra, che si presenta con 5 liste, e la riminese Elena Ugolini, sostenuta dai partiti del centrodestra e dalla sua lista civica. Terzo incomodo alle urne Federico Serra della lista di sinistra ’Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro’ (formata da Pci, Rifondazione, Potere al popolo), che si presenterà anche al collegio di Rimini. PARTITO DEMOCRATICO Nei dem parte con tutti i favori del pronostico la capolista Emma Petitti, la presidente uscente del consiglio regionale.