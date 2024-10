Israele: “Ucciso Yahya Sinwar”, l’attacco a Gaza: “Non credevamo fosse lui” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Israele ha annunciato di aver Ucciso Yahya Sinwar: il leader di Hamas sarebbe morto in uno scontro a fuoco, sotto una pioggia di colpi di mortaio in un bombardamento che ha martellato Gaza. L’Idf, le forze armate di Tel Aviv, hanno diffuso un’immagine che ritrarrebbe, presumibilmente, lo stesso Yahya Sinwar col cranio sfondato sotto le Israele: “Ucciso Yahya Sinwar”, l’attacco a Gaza: “Non credevamo fosse lui” L'Identità. Lidentita.it - Israele: “Ucciso Yahya Sinwar”, l’attacco a Gaza: “Non credevamo fosse lui” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha annunciato di aver: il leader di Hamas sarebbe morto in uno scontro a fuoco, sotto una pioggia di colpi di mortaio in un bombardamento che ha martellato. L’Idf, le forze armate di Tel Aviv, hanno diffuso un’immagine che ritrarrebbe, presumibilmente, lo stessocol cranio sfondato sotto le: “”,: “Nonlui” L'Identità.

Yahya Sinwar è morto - chi era il leader di Hamas ucciso dall’esercito israeliano a Gaza - Noto anche con il soprannome di "macellaio di Gaza", Yahya Sinwar è stato ucciso dall'esercito israeliano in un edificio della Striscia. Era da alcuni mesi diventato il leader di Hamas dopo l'uccisione di Haniyeh a Teheran, in Iran.Continua a leggere . (Fanpage.it)

?Media : “Yahya Sinwar è stato ucciso. I test lo confermano". - Nel 2011, è stato rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, noto come l'"accordo Shalit", che ha portato alla liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit in cambio di oltre mille prigionieri. La sua nomina è avvenuta tramite il Consiglio della Shura di Hamas, un organo consultivo composto da 50 membri. (Panorama.it)

Israele - ucciso leader di Hamas Yahya Sinwar : morto mentre cercava di fuggire - Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno inoltre precisato che nell’edificio in cui si trovavano i tre uomini non sono stati trovati segni della presenza di ostaggi. L’identità esatta degli individui eliminati non è ancora stata confermata, e le verifiche sono attualmente in corso, ma pochi minuti fa su Sinwar è arrivata conferma tramite tv israeliana. (Thesocialpost.it)