Inter, Calhanoglu ai pm: “Ho incontrato Bellocco e Ferdico, anche se il club non voleva” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Ho incontrato Marco Ferdico e Andrea Bellocco, ma non sono mai uscito a cena con loro”. L’ANSA riporta l’esito della testimonianza di Hakan Calhanoglu presso la Procura di Milano, dove è stato convocato per essere sentito sull’inchiesta legata agli ultras di Inter e Milan, in questo caso lato nerazzurro. Gli investigatori hanno sottoposto il centrocampista turco ad alcune domande per ricostruire dei passaggi emersi nelle Intercettazioni degli arrestati e ha raccontato che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza del club di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultrà, avrebbe avuto qualche incontro con questi, anche per un fatto di riconoscenza legato alle testimonianze di affetto della Curva Nord ai tempi del terremoto in Siria e Turchia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “HoMarcoe Andrea, ma non sono mai uscito a cena con loro”. L’ANSA riporta l’esito della testimonianza di Hakanpresso la Procura di Milano, dove è stato convocato per essere sentito sull’inchiesta legata agli ultras die Milan, in questo caso lato nerazzurro. Gli investigatori hanno sottoposto il centrocampista turco ad alcune domande per ricostruire dei passaggi emersi nellecettazioni degli arrestati e ha raccontato che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza deldi evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultrà, avrebbe avuto qualche incontro con questi,per un fatto di riconoscenza legato alle testimonianze di affetto della Curva Nord ai tempi del terremoto in Siria e Turchia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta sugli ultrà di San Siro - Calhanoglu : “Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter non voleva” - Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu è stato sentito oggi come testimone dagli investigatori della Squadra mobile di Milano nell'ambito dell'inchiesta "Due Curve" della Dda, che ha portato il 30 settembre ad azzerare con 19 arresti i direttivi del tifo organizzato di Inter e Milan. In cambio il calciatore avrebbe anche donato alcune sue maglie da gioco alla Curva da destinare a ... (Ilgiorno.it)

'Ndrangheta in curva - Calhanoglu rivela : “Ho incontrato gli ultrà - ma la società era contraria” - Il centrocampista turco è stato sentito come testimone dagli investigatori. Il calciatore dell’Inter Hakan Calhanoglu ha ammesso di essersi incontrato con i capi ultrà della Curva Nord Marco Ferdico e Antonio Bellocco negando però di essere mai uscito a cena con loro e le rispettive famiglie. . . Rapporti che avrebbe intrattenuto nonostante la società gli avesse detto di non avere contatti con ... (Gazzettadelsud.it)

Inchiesta ultras - il capo della Curva Nord : “Ho incontrato Barella e Calhanoglu”. La cena con il calciatore turco insieme alle famiglie - Chi? Il turco Hakan Calhanoglu, ma anche il centrocampista della Nazionale Nicolò Barella e l’ex Juan Cuadrado. Inoltre, il 22 agosto 2023 il capo ultrà “ha informato Bellocco di un incontro con Calhanoglu e con il calciatore colombiano dell’Inter Cuadrado“, che “avrebbero dovuto perfezionare il 24 agosto”. (Ilfattoquotidiano.it)