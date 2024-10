Gaeta.it - Incidente sul lavoro a Bagolino: operaio folgorato durante una costruzione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un graveè avvenuto a, un comune situato nella provincia di Brescia, dove undi 35 anni ha subito una folgorazione mentre era impegnato nelladi una cabina. L'episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza sule ha richiamato l'attenzione delle autorità sulla necessità di garanzie in merito alle condizioni lavorative in cantieri edili. Dettagli dell'L'si è verificato intorno a metà mattinata, quando l', che era parte di una squadra di, ha toccato accidentalmente un cavo elettrico ad alta tensione. La scarica elettrica ha provocato una grave lesione e, in seguito all'impatto, l'uomo è andato in arresto cardiaco. Gli altri operai presenti hanno immediatamente allertato i soccorso, avviando nel frattempo le manovre di rianimazione.