Inchiesta sugli ultrà di San Siro Calhanoglu | Ho incontrato Ferdico e Bellocco anche se l’Inter non voleva

Milano, 17 ottobre 2024 – Ha ammesso di aver incontrato Marco Ferdico e Antonio Bellocco, i capi ultrà della Curva Nord, nonostante la società gli avesse detto di non avere contatti con loro. Ma ha negato di essere uscito a cena con loro e le rispettive famiglie. Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu è stato sentito oggi come testimone dagli investigatori della Squadra mobile di Milano nell'ambito dell'Inchiesta "Due Curve" della Dda, che ha portato il 30 settembre ad azzerare con 19 arresti i direttivi del tifo organizzato di Inter e Milan. L'ex giocatore del Milan, poi passato all'Inter, avrebbe spiegato ai poliziotti di essersi visto con gli ultrà anche per "per riconoscenza" dopo che la Nord gli aveva dedicato uno striscione di solidarietà ("Vicini a Siria e Turchia. Calha uno di noi") per il terremoto in Turchia nel febbraio 2023.

'Ndrangheta in curva - Calhanoglu rivela : “Ho incontrato gli ultrà - ma la società era contraria” - Il centrocampista turco è stato sentito come testimone dagli investigatori. . . Il calciatore dell’Inter Hakan Calhanoglu ha ammesso di essersi incontrato con i capi ultrà della Curva Nord Marco Ferdico e Antonio Bellocco negando però di essere mai uscito a cena con loro e le rispettive famiglie. Rapporti che avrebbe intrattenuto nonostante la società gli avesse detto di non avere contatti con ... (Gazzettadelsud.it)

'Ndrangheta a San Siro - Javier Zanetti due ore in Procura. "Capo ultrà mi accennò sui biglietti". E su Bellocco : "L'ho incontrato una volta - me lo hanno presentato" - Indagine in cui è saltato, invece, un interrogatorio programmato. . Faccia a faccia tra gli investigatori della Squadra mobile milanese, che indagano sulle curve di San Siro e sui traffici illeciti degli ultras, e il vicepresidente e storica bandiera dell’Inter Javier Zanetti , sentito come teste su presunte pressioni dei capi ultrà sul club nell’inchiesta che ha portato a 19 arresti dieci giorni ... (Gazzettadelsud.it)

Inchiesta ultras - il capo della Curva Nord : “Ho incontrato Barella e Calhanoglu”. La cena con il calciatore turco insieme alle famiglie - Così parlava il capo ultras dell’Inter, Marco Ferdico, mentre veniva intercettato ad agosto 2023. Nel capitolo della richiesta che riguarda i “rapporti con Fc Internazionale” – dove vengono riportati i casi, già emersi ieri, delle presunte pressioni su alcuni dirigenti dell’Inter, ma anche sull’allenatore Inzaghi e sull’ex interista Milan Skriniar – i pm fanno riferimento anche ad altri ... (Ilfattoquotidiano.it)