In ‘The Substance’ l’ossessione e le mostruosità della bellezza

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Se potessi diventare più giovane e bella usando una sostanza che crea una versione migliore di te lo faresti? E’ la domanda attorno alla quale si muove, il body horror firmato Coralie Fargeat, alla sua seconda prova, che dopo il debutto al Festival di Cannes arriva nei cinema con anteprime dal 18 ottobre e poi dal 30 in sala con I Wonder Pictures e che affronta il temagiovinezza (e) eterna. Da Dorian Gray alle streghe delle fiabe, restare giovani per sempre o trovare un modo per fermare il tempo è un mito che da sempre ossessiona la letteratura, come Hollywood. C’è chi ha paragonatoa ‘La morte ti fa bella’, il grottesco film premio Oscar del 1992 con Meryl Streep e Goldie Hawn nei panni di due donne prossime ai cinquant’anni che ricorrono ai filtri di una strega per restare giovani in eterno.