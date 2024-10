“In Nazionale fiducia di tutti e del tecnico”: Milan, stoccata di Leao a Fonseca? Sembra che … (Di giovedì 17 ottobre 2024) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato - dal ritiro della Nazionale - dichiarazioni suonate come una stoccata a Paulo Fonseca Pianetamilan.it - “In Nazionale fiducia di tutti e del tecnico”: Milan, stoccata di Leao a Fonseca? Sembra che … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Rafael, attaccante del, ha rilasciato - dal ritiro della- dichiarazioni suonate come unaa Paulo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - senti Leao : “Quando sono in Nazionale sento il sostegno di tutti” - Dopo il pareggio senza reti tra Scozia e Portogallo nella Nations League, Rafael Leao del Milan ha condiviso le sue impressioni sul match. (Pianetamilan.it)

CMG a Milano - un vero evento nazionale per il dialogo tra i media di Italia e Cina - Il Ministro Santanchè e la viceministro Xing Bo per una cerimonia clou in Triennale Milano. Rilancio della collaborazione tra i broadcaster di Italia e Cina e nuove coproduzioni, per parlare di più dell'Italia in Cina, con reciprocità. (Ilgiornale.it)

Maldini - dopo la Nazionale il mercato : l’Inter è in pole. E il Milan pensa al ritorno - E il Milan pensa al ritorno appeared first on seriea24. . The post Maldini, dopo la Nazionale il mercato: l’Inter è in pole. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l’interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero. (Seriea24.it)