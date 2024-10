Il Principe William ‘detective’ in Cornovaglia: a lezione con gli studenti per rilevare impronte digitali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Principe William ha visitato il Duchy College Stoke Climsland di Callington, in Cornovaglia, per parlare agli studenti delle opportunità offerte dalle zone rurali e di campagna. Durante la sua visita ha anche partecipato a un momento in cui gli studenti imparavano a rilevare le impronte digitali su scene del crimine simulate, divertendosi a fare la parte del ‘detective’. Lapresse.it - Il Principe William ‘detective’ in Cornovaglia: a lezione con gli studenti per rilevare impronte digitali Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilha visitato il Duchy College Stoke Climsland di Callington, in, per parlare aglidelle opportunità offerte dalle zone rurali e di campagna. Durante la sua visita ha anche partecipato a un momento in cui gliimparavano alesu scene del crimine simulate, divertendosi a fare la parte del

Inghilterra - Principe William : “Buona fortuna Tuchel - siamo tutti con te” - William, ricordano i media britannici, aveva già incontrato di persona Tuchel quando era allenatore del Chelsea, stringendogli la mano prima della finale di FA Cup contro il Liverpool allo stadio di Wembley nel maggio 2022. The post Inghilterra, Principe William: “Buona fortuna Tuchel, siamo tutti con te” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Londra - il principe William gioca a football americano a evento Nfl - Il progetto è incentrato su una versione del football americano per ragazzi, in cui si gioca cinque contro cinque, senza contatto. Insieme a William erano presenti l’ex giocatore gallese di rugby Louis Rees-Zammit che ha anche giocato in Nfl con i Jacksonville Jaguars e l’ambasciatore globale della Nfl Phoebe Schecter. (Lapresse.it)

Il principe William gioca a football americano : le immagini - Il primogenito di Re Carlo, in completo scuro, senza cravatta, e sneakers, ha messo in mostra le sue capacità, giocando con i giovani e cimentandosi anche in un lancio da quarterback in perfetto stile. Il principe William ha partecipato a un evento della Fondazione Nfl a Londra martedì. Insieme a William erano presenti l'ex giocatore gallese di rugby Louis Rees-Zammit che ha anche giocato in Nfl ... (Liberoquotidiano.it)