Dilei.it - Il cappotto perfetto per l’autunno è marrone cioccolato. Come quello di Kate Middleton

(Di giovedì 17 ottobre 2024) È ilil colore del, in tutte le sue sfumature, da scegliere per gli outfit ma anche per il trucco. E lo sa bene la Principessache, in una delle ultime uscite ufficiali insieme al marito il Principe William, ha sfoggiato unche è diventato subito il capo che tutte noi vogliamo nell’armadio. Avvolgente, caldo e lungo, è ilalleato per affrontare le temperature più basse e per farlo con eleganza e stile, sfruttando la palette autunnale e, in particolare, le sfumature deltra i trend della stagione. Lo possiamo indossare anche noi, per sentirci propriouna principessa., il suoè il capo must have Èmania, in ogni sua sfumatura che possiamo abbinare con tutti i colori e che, seguendo l’armocromia, è possibile sfoggiare con l’incarnato di ogni persona.