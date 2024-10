Iddu, la recensione del film su Matteo Messina Denaro (Di giovedì 17 ottobre 2024) La latitanza di Matteo Messina Denaro e il tentativo di incastrarlo attraverso le lettere di un amico di famiglia. Il racconto di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza non è il classico gangster movie, ma sceglie un passo lento e meditativo. La recensione Vanityfair.it - Iddu, la recensione del film su Matteo Messina Denaro Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La latitanza die il tentativo di incastrarlo attraverso le lettere di un amico di famiglia. Il racconto di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza non è il classico gangster movie, ma sceglie un passo lento e meditativo. La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Matteo Messina Denaro - divieto di dimora in Sicilia per i boss fedelissimi scarcerati - Lo riportano i quotidiani locali. La Corte di appello di Palermo ha applicato il divieto di dimora in Sicilia ai fedelissimi di Matteo Messina Denaro scarcerati il 14 ottobre, nonostante le condanne inflitte, per scadenza dei termini di custodia cautelare. .  A notificare il provvedimento ai 9 fiancheggiatori del padrino di Castelvetrano sono stati i carabinieri di Trapani. (Tg24.sky.it)

Matteo Messina Denaro - cade un’aggravante : pene ridotte in appello e scarcerazioni per i fedelissimi del boss - Entrambi finirono in manette in un blitz che venne denominato Anno Zero, una operazione dei carabinieri e della Dda di Palermo che colpì la rete di protezione del boss e puntò al cuore della famiglia del ricercato: in cella finirono due suoi cognati Gaspare Como e Rosario Allegra, poi deceduto, oltre a diversi fiancheggiatori, capimafia ed estortori. (Ilfattoquotidiano.it)

Matteo Messina Denaro - scadono i termini di custodia dei suoi uomini - A lasciare il carcere, quindi Nicola Accardo, Paolo Bongiorno, Filippo Dell’Aquila, Angelo Greco, Calogero Guarino, Vincenzo La Cascia, Giuseppe Tilotta, Antonino Triolo, Raffaele Urso e Andrea Valenti. A deciderlo la corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era ... (361magazine.com)