Giorgia Meloni e la manovra 2024: «Conti in ordine senza aumentare tasse» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Orgoglio e soddisfazione per una manovra «di buon senso» e dai «Conti in ordine». Da Bruxelles Giorgia Meloni prova ad allontanare gli echi delle proteste dei medici

Vertice di maggioranza a Bruxelles - con Giorgia Meloni anche Salvini e Tajani - Le tre più alte cariche governative si sono riunite a Bruxelles per un incontro non annunciato e informale prima del Consiglio europeo. (Ilgiornale.it)

Giorgia Meloni a Bruxelles : soddisfazione per la manovra di bilancio approvata dal governo - Rispetto alle manovre precedenti, Meloni ha dichiarato che l’approccio rimarrà coerente, garantendo continuità nelle politiche adottate. Questa strategia, indicata come guida principale per le politiche future, è stata progettata in modo da garantire che le risorse siano impiegate in maniera efficace, mirando a produzioni e investimenti di lungo termine che possano sostenere l’economia italiana. (Gaeta.it)

Giorgia Meloni protagonista a Frisa della mostra di Alessandro Jasci dedicata alla Cina - Le opere sono esposte nel suo studio, eccezionalmente aperto al pubblico dal 13 al 31 ottobre, in via Unità d'Italia 23 a Frisa. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni è la protagonista della mostra di opere di dimensioni monumentali dedicate alla Cina di Alessandro Jasci a Frisa. . La mostra. (Chietitoday.it)