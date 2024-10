Gin Mare lancia “Pairing d’Autore”: un connubio di alta cucina e mixology mediterranea (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il nuovo progetto di Gin Mare, il distillato premium che evoca l’essenza del Mediterraneo, presenta “Pairing d’Autore“, un innovativo ricettario che celebra l’unione tra alta gastronomia e cocktail artigianali. Questo progetto cerca di coinvolgere gli amanti della cucina e della mixology, guidandoli nella scoperta di abbinamenti sofisticati da poter replicare anche a casa. In un contesto sempre più orientato all’esperienza culinaria totale, Gin Mare punta a catturare l’attenzione di chi cerca un’esperienza sensoriale integrata. Un progetto gourmet: l’alleanza tra Gin Mare e la cucina stellata Gin Mare ha profondamente radicato il suo legame con il mondo della gastronomia, sviluppando “Pairing d’Autore” in collaborazione con celebri chef a livello internazionale. Gaeta.it - Gin Mare lancia “Pairing d’Autore”: un connubio di alta cucina e mixology mediterranea Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il nuovo progetto di Gin, il distillato premium che evoca l’essenza del Mediterraneo, presenta ““, un innovativo ricettario che celebra l’unione tragastronomia e cocktail artigianali. Questo progetto cerca di coinvolgere gli amanti dellae della, guidandoli nella scoperta di abbinamenti sofisticati da poter replicare anche a casa. In un contesto sempre più orientato all’esperienza culinaria totale, Ginpunta a catturare l’attenzione di chi cerca un’esperienza sensoriale integrata. Un progetto gourmet: l’alleanza tra Gine lastellata Ginha profondamente radicato il suo legame con il mondo della gastronomia, sviluppando “” in collaborazione con celebri chef a livello internazionale.

