Firenze, donna uccisa a colpi di pistola nel suo negozio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una donna è stata trovata morta all'interno del suo negozio a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di Firenze, in via Volterrano. A trovare il corpo è stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, sezione investigazioni scientifiche. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito colpi d'arma da fuoco. La donna sarebbe stata uccisa da un suo familiare con un'arma da fuoco. La vittima aveva 59 anni. Carabinieri bloccano una strada I carabinieri hanno bloccato gli accessi alla strada a San Casciano (Firenze) dove si trova l'abitazione in cui risiede un ventenne sospettato di aver ucciso questa mattina con colpi d'arma da fuoco Laura Frosecchi, la donna di 59 anni trovata morta all'interno del suo negozio di alimentari in via Volterrana.

