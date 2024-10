F1, Consiglio Mondiale FIA: niente punto aggiuntivo per il giro veloce dal 2025 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il FIA World Motor Sport Council si è riunito per la terza volta nel corso di quest’anno e a Parigi ha discusso dei nuovi regolamenti che entreranno in scena dal 2026, ma ha anche apportato alcune modifiche in vista della prossima stagione. La più importante di tutte, probabilmente, è l’abolizione del punto addizionale a chi fa registrare il giro veloce in gara. Una novità che era stata introdotta nel 2019 dalla prossima annata non ci sarà più. Un altro cambiamento consiste nella presenza dei giovani piloti durante le sessioni di libere. ino a oggi i team erano obbligati a schierare uno o più giovani al volante di ognuna delle due vetture per almeno un’ora durante il Mondiale. Dal prossimo anno l’obbligo è stato raddoppiato. F1, Consiglio Mondiale FIA: niente punto aggiuntivo per il giro veloce dal 2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il FIA World Motor Sport Council si è riunito per la terza volta nel corso di quest’anno e a Parigi ha discusso dei nuovi regolamenti che entreranno in scena dal 2026, ma ha anche apportato alcune modifiche in vista della prossima stagione. La più importante di tutte, probabilmente, è l’abolizione deladdizionale a chi fa registrare ilin gara. Una novità che era stata introdotta nel 2019 dalla prossima annata non ci sarà più. Un altro cambiamento consiste nella presenza dei giovani piloti durante le sessioni di libere. ino a oggi i team erano obbligati a schierare uno o più giovani al volante di ognuna delle due vetture per almeno un’ora durante il. Dal prossimo anno l’obbligo è stato raddoppiato. F1,FIA:per ildalSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo ordine mondiale : le parole del ministro degli Esteri polacco al Consiglio di sicurezza Onu - È un Piano ideato prima della guerra e messo in atto in modo spietato. Ebbene, i bambini ucraini sono presi di mira non solo con le bombe: a migliaia sono stati rapiti e portati in Russia. Ed è stata istituita una hotline per abbinare i minori a potenziali famiglie affidatarie, incentivando queste ultime con premi in denaro. (Ilfattoquotidiano.it)