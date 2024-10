Dono alla Pa per ricordare. Giorgio Novelli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un utilissimo monitor multiparametrico è stato donato alla pubblica assistenza di Vezzano Ligure grazie all’evento organizzato dal Volley Valdimagra in memoria di Giorgio Novelli nella tensostruttura a Santo Stefano. I proventi del torneo sono stati destinati all’acquisto dello strumento indispensabile per salvare vite umane: si tratta di un apparecchio che controlla i segnali vitali dei pazienti. "Sono gesti davvero preziosi per il nostro sodalizio – ha detto il presidente della Pubblica assistenza Paolo Maregatti (nella foto di archivio insieme al sindaco Massimo Bertoni) –. Ci tengo a ringraziare sentitamente la famiglia di Giorgio e la società Volley Valdimagra perché per il secondo anno consecutivo hanno pensato a noi e alle quotidiane attività che svolgiamo per la cittadinanza". Lanazione.it - Dono alla Pa per ricordare. Giorgio Novelli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un utilissimo monitor multiparametrico è stato donatopubblica assistenza di Vezzano Ligure grazie all’evento organizzato dal Volley Valdimagra in memoria dinella tensostruttura a Santo Stefano. I proventi del torneo sono stati destinati all’acquisto dello strumento indispensabile per salvare vite umane: si tratta di un apparecchio che controlla i segnali vitali dei pazienti. "Sono gesti davvero preziosi per il nostro sodalizio – ha detto il presidente della Pubblica assistenza Paolo Maregatti (nella foto di archivio insieme al sindaco Massimo Bertoni) –. Ci tengo a ringraziare sentitamente la famiglia die la società Volley Valdimagra perché per il secondo anno consecutivo hanno pensato a noi e alle quotidiane attività che svolgiamo per la cittadinanza".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dono alla Pa per ricordare. Giorgio Novelli - Il Volley Valdimagra dona un monitor multiparametrico alla pubblica assistenza di Vezzano Ligure in memoria di Giorgio Novelli, per aiutare a salvare vite umane. La generosità della famiglia e della ... (lanazione.it)

Neri Marcorè al Teatro Colosseo con La buona novella - Martedì 25 e mercoledì 26 marzo, alle ore 20.30, presso il Teatro Colosseo (via Madama Cristina, 71 - Torino) è in scena Neri Marcorè in La buona novella, spettacolo musicale di Fabrizio De André, con ... (mentelocale.it)

Neri Marcorè in La buona novella al Teatro Colosseo - Martedì 25 e mercoledì 26 marzo, alle ore 20.30, presso il Teatro Colosseo (via Madama Cristina, 71 - Torino) è in scena Neri Marcorè in La buona novella, spettacolo musicale di Fabrizio De André, con ... (mentelocale.it)