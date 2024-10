De Grandis: «Inter, uno ti garantisce il salto! Juric, farei una scelta» (Di giovedì 17 ottobre 2024) È alle porte il weekend di Roma-Inter e Stefano De Grandis inquadra il momento delle due squadre. Una previsione per quella di Simone Inzaghi e un consiglio per quella di Ivan Juric. CONTROFIGURA – Stefano De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24, dice la sua sull’Inter, dopo la prima parte di stagione: «L’Inter è a pochi punti dal Napoli, seconda in classifica, senza aver avuto Lautaro Martinez fino ad adesso perché c’è stata solo la sua controfigura. Quindi, con Lautaro Martinez dell’anno scorso l’Inter può fare il suo salto di qualità. Qualcosa c’è stato dal punto di vista dell’evoluzione. Lo stesso Hakan Calhanoglu, per quanto fortissimo, si è visto un po’ meno fino ad adesso. L’Inter non è fortissima ma ha avuto i suoi motori più forti ancora un po’ appannati e imballati. Per questo penso che possa sbloccarsi». Inter-news.it - De Grandis: «Inter, uno ti garantisce il salto! Juric, farei una scelta» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È alle porte il weekend di Roma-e Stefano Deinquadra il momento delle due squadre. Una previsione per quella di Simone Inzaghi e un consiglio per quella di Ivan. CONTROFIGURA – Stefano De, ospite nello studio di Sky Sport 24, dice la sua sull’, dopo la prima parte di stagione: «L’è a pochi punti dal Napoli, seconda in classifica, senza aver avuto Lautaro Martinez fino ad adesso perché c’è stata solo la sua controfigura. Quindi, con Lautaro Martinez dell’anno scorso l’può fare il suodi qualità. Qualcosa c’è stato dal punto di vista dell’evoluzione. Lo stesso Hakan Calhanoglu, per quanto fortissimo, si è visto un po’ meno fino ad adesso. L’non è fortissima ma ha avuto i suoi motori più forti ancora un po’ appannati e imballati. Per questo penso che possa sbloccarsi».

Inter - Tchouameni su Thuram : «È un grandissimo giocatore - con lui possiamo contare su questa cosa» - Su Marcus ha parlato anche il CT Deschamps. TCHOUAMÉNI – «Thuram è un grandissimo giocatore, lo […]. Il centravanti dell’Inter è stato elogiato dal suo connazionale nonché capitano in assenza di Mbappé. Il centrocampista del Real Madrid, compagno di Nazionale dell’interista, ha parlato così dell’attaccante Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato di Marcus Thuram. (Calcionews24.com)

De Grandis : «L’Inter ha una chiave tattica che è un unicum in Europa» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Ma ci sono anche problemi: vanno ad aggredire Zapata, cercano di prenderlo, sbagliano e poi rimane da solo dopo il salto sbagliato di Acerbi prima e l’uscita errata di Bisseck dopo. Unicum al livello europeo, grande pregio. Così diventa un problema». De Grandis analizza il rendimento dell’Inter, che sabato ha trovato la terza vittoria di fila tra ... (Inter-news.it)

De Grandis : «Inter a velocità ridotta - è normale! Due non al top» - Calhanoglu ad esempio quest’anno non è stato il regista fantastico che lo è stato l’anno scorso, manca Barella per infortunio e in attacco segna Thuram e non Lautaro Martinez, segna Lautaro e non Thuram. VELOCITÀ RIDOTTA – Stefano De Grandis a Sky Sport 24 sul rendimento dei nerazzurri: «Per ritardo di condizione. (Inter-news.it)