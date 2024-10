Dagli ospedali all’ambulatorio. Due nuovi medici in servizio:: "Siamo pronti a fare squadra" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovani, competenti e complementari. Valentina Carsenzuola e Richard Carrassi sono due nuovi medici di medicina generale, che hanno preso servizio in città il 9 ottobre. Condividono lo stesso ambulatorio, in via Fiume 3. In staff alla Chirurgia generale dell’Ospedale di Busto Arsizio dal 2010 fino allo scorso aprile, la dottoressa Carsenzuola, 46 anni, è laureata all’Università di Milano. Si è dedicata principalmente alla chirurgia senologica e oggi dice: "Voglio vivere una nuova esperienza professionale. Mi interessa sviluppare il campo della prevenzione a 360 gradi, e intendo farlo mettendo a frutto il patrimonio di esperienza maturato nella Breast unit dell’Asst Valle Olona. È sempre più urgente sviluppare una sensibilizzazione nella popolazione, perché la prevenzione fa la davvero la differenza". Oggi non tutte le donne sanno fare l’autopalpazione. Ilgiorno.it - Dagli ospedali all’ambulatorio. Due nuovi medici in servizio:: "Siamo pronti a fare squadra" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovani, competenti e complementari. Valentina Carsenzuola e Richard Carrassi sono duedina generale, che hanno presoin città il 9 ottobre. Condividono lo stesso ambulatorio, in via Fiume 3. In staff alla Chirurgia generale dell’Ospedale di Busto Arsizio dal 2010 fino allo scorso aprile, la dottoressa Carsenzuola, 46 anni, è laureata all’Università di Milano. Si è dedicata principalmente alla chirurgia senologica e oggi dice: "Voglio vivere una nuova esperienza professionale. Mi interessa sviluppare il campo della prevenzione a 360 gradi, e intendo farlo mettendo a frutto il patrimonio di esperienza maturato nella Breast unit dell’Asst Valle Olona. È sempre più urgente sviluppare una sensibilizzazione nella popolazione, perché la prevenzione fa la davvero la differenza". Oggi non tutte le donne sannol’autopalpazione.

