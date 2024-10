Crosetto: “Israele rispetti le basi Unifil, rischio conflitto aperto è reale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazioni Unifili in Libano, il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. "L'Italia lo ha ribadito più volte: riconosciamo il diritto di Israele a difendersi ma con la stessa forza chiediamo che si attenga alle Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo il nuovo attacco israeliano alle postazionii in Libano, il ministro della Difesa Guidofa il punto nell'informativa al Senato sui recenti spari contro le sedi della missione. "L'Italia lo ha ribadito più volte: riconosciamo il diritto dia difendersi ma con la stessa forza chiediamo che si attenga alle

