Corte d’appello Napoli, nel distretto boom violenze di genere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel distretto della Corte d’appello di Napoli, sono 11 i procedimenti iscritti per femminicidio e 6 quelli pendenti, nel periodo tra il 1 gennaio 2023 e il 30 settembre di quest’anno. I dati emergono dal convegno “Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere – dalla repressione alla percezione e prevenzione del fenomeno”, in corso a Napoli, presso il Saloncino dei Busti di Castel Capuano. All’iniziativa, promossa dalla Corte di Appello di Napoli, partecipa il ministro Carlo Nordio. Secondo l’analisi, il trend delle violenze di genere è “sensibilmente crescente”. I numeri dei procedimenti, negli ultimi 21 mesi. Violazione obblighi di assistenza familiare: 1639 pendenti e 1463 definiti. Maltrattamenti contro familiari e conviventi: 870 pendenti e 1004 definiti. Atti persecutori: 613 pendenti e 674 definiti. Anteprima24.it - Corte d’appello Napoli, nel distretto boom violenze di genere Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNeldelladi, sono 11 i procedimenti iscritti per femminicidio e 6 quelli pendenti, nel periodo tra il 1 gennaio 2023 e il 30 settembre di quest’anno. I dati emergono dal convegno “Scenari giuridici e sociali delledi– dalla repressione alla percezione e prevenzione del fenomeno”, in corso a, presso il Saloncino dei Busti di Castel Capuano. All’iniziativa, promossa dalladi Appello di, partecipa il ministro Carlo Nordio. Secondo l’analisi, il trend dellediè “sensibilmente crescente”. I numeri dei procedimenti, negli ultimi 21 mesi. Violazione obblighi di assistenza familiare: 1639 pendenti e 1463 definiti. Maltrattamenti contro familiari e conviventi: 870 pendenti e 1004 definiti. Atti persecutori: 613 pendenti e 674 definiti.

