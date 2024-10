Como-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena la sfida di Serie A Como-Parma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Como-Parma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le Calcionews24.com - Como-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena la sfida di Serie A: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia disi giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le

Como-Parma in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Como-Parma – pronostico Riportiamo qui una media ponderata delle quote delle agenzie di scommesse per immaginare la tendenza-pronostico della partita Como-Parma: i segni 1X2 sono quotati mediamente 1. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. 953. Como-Parma in tv Como-Parma in radio Pronostico Como-Parma Como-Parma su DAZN La partita Como-Parma sarà trasmessa in ... (Ascoltitv.it)

Como vs Parma : le probabili formazioni - All. COMO VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il periodo di ambientamento da neopromossi alla nuova categoria, i lariani hanno preso a viaggiare collezionando 8 punti in 7 partite, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. LE PROBABILI FORMAZIONI Il tecnico dei lariani Fabregas è intenzionato a riproporre l’undici titolare, con Strefezza, Paz e Fadera a supporto ... (Sport.periodicodaily.com)

Probabili formazioni Como-Parma - ottava giornata Serie A 2024/2025 - Ecco le possibili scelte dei due allenatori Cesc Fabregas e Fabio Pecchia. COMO (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Squalificati: Coulibaly The post Probabili formazioni Como-Parma, ottava giornata Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)