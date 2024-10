Cinque cose su cui concentrarsi in vista del ritorno della massima serie questo fine settimana (Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 18:47:02 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Una serie di una vittoria in sei partite di Premier League rende dubbio il concetto di avversario favorevole per il Manchester United in questo momento. Il Brentford arriva all’Old Trafford sabato senza un punto in trasferta in questa stagione, e una vittoria per l’allenatore dello United Erik ten Hag porterebbe l’ulteriore soddisfazione di contrastare una controparte che molti credono sia un candidato a sostituirlo. Altrove, anche Gary O’Neil e Russell Martin sono sotto pressione, Jamie Vardy potrebbe avere più fiducia del solito nel fare ciò che sa fare meglio e i progressi del Chelsea sotto Enzo Maresca saranno messi alla prova dal Liverpool. Ecco la nostra guida ad alcune delle trame da seguire con il ritorno della Premier League. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) 2024-10-17 18:47:02 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Unadi una vittoria in sei partite di Premier League rende dubbio il concetto di avversario favorevole per il Manchester United inmomento. Il Brentford arriva all’Old Trafford sabato senza un punto in trasferta in questa stagione, e una vittoria per l’allenatore dello United Erik ten Hag porterebbe l’ulteriore soddisfazione di contrastare una controparte che molti credono sia un candidato a sostituirlo. Altrove, anche Gary O’Neil e Russell Martin sono sotto pressione, Jamie Vardy potrebbe avere più fiducia del solito nel fare ciò che sa fare meglio e i progressi del Chelsea sotto Enzo Maresca saranno messi alla prova dal Liverpool. Ecco la nostra guida ad alcune delle trame da seguire con ilPremier League.

