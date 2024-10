Superguidatv.it - Chi è Federica Sabatini, l’attrice che interpreta Giulia Mezzanotte in Don Matteo 14

(Di giovedì 17 ottobre 2024)che, uno dei nuovi personaggi della quattordicesima stagione di Don. Nel ruolo di, è la sorellastra di Don Massimo, un personaggio con cui non ha avuto contatti per molti anni, creando un’ulteriore dinamica interessante nella trama della serie. Nata a Roma e attualmente 32enne,è già nota al pubblico grazie al suo ruolo nella serie Suburra e nel suo sequel Suburræterna, doveva Nadia, uno dei personaggi principali della trama legata alla criminalità romana. Questi ruoli le hanno permesso di acquisire una certa popolarità e di dimostrare il suo talento in contesti narrativi complessi e drammatici. Chi è: età, fidanzato, vita privataha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi progetti televisivi e cinematografici.