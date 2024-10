Noinotizie.it - Canosa di Puglia, accusa: spaccio di droga nei pressi di un circolo privato, quattro arresti Carabinieri

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: È in corso una operazione condotta dagli investigatori del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelari in carcere, aglidomiciliari nei confronti di 4 individui nel comune didi. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani ed eseguita dai militari della Stazione didi– Compagniadi Andria, a seguito di alcuni esposti redatti da un comitato spontaneo di cittadini residenti, che lamentavano lo stato di degrado del proprio quartiere, ha svelato l’esistenza e l’operatività di un gruppo dedito in modo stabile alloal dettaglio di sostanza stupefacente neidi un