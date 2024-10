Inter-news.it - Calhanoglu depone sul caso ultras: «Visti Ferdico e Bellocco!»

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è stato sentito dalla polizia in merito alcome testimone dei fatti. Il centrocampista dell’Inter chiarisce sugli ex capi della Curva nord nerazzurra, Marcoe Antonio. DEPOSIZIONE – Nella giornata di oggi Hakan Calhangolu è stato ascoltato dalla polizia in merito al. Il turco, dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, ha effettuato la sua deposizione come persona informata dei fatti. Sul giocatore nessun capo di accusa. La Procura ha voluto aspettare qualche giorno in più,gli impegni in nazionale del regista dell’Inter con la sua Turchia.