Calciomercato Inter dalla Spagna | quattro big europee su Barella

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nicolòè da anni un perno centrale dell’e della Nazionale, consacrandosi come uno tra i migliori centrocampisti in Europa. I nerazzurri ne sono consapevoli, e lo hanno blindato fino al 2029, ma le sirene diper l’ex centrocampista del Cagliari non si fermano. Secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes, infatti, susarebbe forte l’esse dibig. Su tutte le due squadre di Madrid, Atletico e Real, mentre in Inghilterra sono Liverpool e Manchester City le squadre maggiormenteessate al classe 1997. L’, da canto suo, non ha nessuna intenzione di cedere, ma la cifra per far desistere i nerazzurri viene fissata in circa 90 milioni di euro.bigsuSportFace.