Calciomercato: Inter. Dalla Spagna "4 big europee su Barella" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Real, Atletico, Manchester City e Liverpool potrebbero farsi avanti in estate MADRID (Spagna) - Nicolò Barella è ormai uno dei migliori centrocampisti al mondo, l'Inter lo ha blindato fino al 2029 ma questo non mette al riparo i nerazzurri. Perchè in tanti hanno messo gli occhi sul 27enne giocatore Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: Inter. Dalla Spagna "4 big europee su Barella" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Real, Atletico, Manchester City e Liverpool potrebbero farsi avanti in estate MADRID () - Nicolòè ormai uno dei migliori centrocampisti al mondo, l'lo ha blindato fino al 2029 ma questo non mette al riparo i nerazzurri. Perchè in tanti hanno messo gli occhi sul 27enne giocatore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Inter - dalla Spagna : quattro big europee su Barella - L’Inter, da canto suo, non ha nessuna intenzione di cedere, ma la cifra per far desistere i nerazzurri viene fissata in circa 90 milioni di euro. . I nerazzurri ne sono consapevoli, e lo hanno blindato fino al 2029, ma le sirene di calciomercato per l’ex centrocampista del Cagliari non si fermano. The post Calciomercato Inter, dalla Spagna: quattro big europee su Barella appeared first on ... (Sportface.it)