Calciomercato, il Milan lo perde dopo tre anni: addio a zero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 20:01 di Alessandro Basta Il Milan potrebbe perdere un calciatore importante dopo ben tre anni: la situazione per il ragazzo è cambiata all’improvviso e potrebbe avere conseguenze importanti Il Milan inizia a muoversi per programmare il futuro sul Calciomercato e non è semplice capire che direzione prenderanno le prossime sessioni rossonere, con la certezza che alcuni ruoli debbano essere rinforzati. Non è un mistero che il Diavolo voglia rinforzare la squadra con un nuovo centrocampista, ma occhio anche all’attacco, lì dove sono arrivati Morata e Abraham la scorsa estate, ma alcuni innesti potrebbero anche essere conclusi nel prossimo futuro. Una situazione, però, tiene banco in casa Milan e potrebbe portare conseguenze importanti anche per il calcio italiano. Rompipallone.it - Calciomercato, il Milan lo perde dopo tre anni: addio a zero Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 20:01 di Alessandro Basta Ilpotrebbere un calciatore importanteben tre: la situazione per il ragazzo è cambiata all’improvviso e potrebbe avere conseguenze importanti Ilinizia a muoversi per programmare il futuro sule non è semplice capire che direzione prenderanno le prossime sessioni rossonere, con la certezza che alcuni ruoli debbano essere rinforzati. Non è un mistero che il Diavolo voglia rinforzare la squadra con un nuovo centrocampista, ma occhio anche all’attacco, lì dove sono arrivati Morata e Abraham la scorsa estate, ma alcuni innesti potrebbero anche essere conclusi nel prossimo futuro. Una situazione, però, tiene banco in casae potrebbe portare conseguenze importanti anche per il calcio italiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eros Di Ronza ucciso dopo una rapina in un bar di Milano - identificato il complice 48enne che ha fatto da palo - La polizia di Stato di Milano ha identificato e denunciato, in stato di libertà , un 48enne per tentato furto in concorso. Si tratterebbe del complice di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso dopo la rapina a un bar dal titolare dell'attività .Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chi era Eros Di Ronza - ucciso a Milano a colpi di forbice dopo aver tentato di rubare dei gratta e vinci - Era padre di tre figli piccoli, aveva 37 anni e vari precedenti alle spalle; il gestore del bar che lo ha ucciso è stato arrestato per omicidio volontario con un complice Eros Di Ronza è stato ucciso a colpi di forbice dal gestore del bar in via Giovanni Da Cermenate, periferia sud di Milano, . (Ilgiornaleditalia.it)

Borsa : Milano e i Btp proseguono positivi dopo la Bce - Piazza Affari prosegue positiva dopo che la Bce, come nelle attese, ha tagliato i tassi di 25 punti base. Il Ftse Mib avanza dell'1,1% con in testa Poste (+3,2%) e Campari (+2,5%) mentre il rendimento del Btp si mantiene attorno al 3,4%, a un passo dai minimi da agosto 2022. Lo spread con il Bund è in calo di un paio di punti base, a quota 120, ai minimi da tre anni. (Quotidiano.net)