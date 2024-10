Liberoquotidiano.it - Calcio: a luglio l'ultima aggressione ad Anghinelli e la minaccia 'sei un morto che cammina'

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Più aggressioni, minacce di morte, un tentato omicidio e un nuovo assalto solo tre mesi fa. Enzo, l'uomo che avrebbe tentato di 'sfilare' parte della curva Sud a Luca Lucci appare come un 'sopravvissuto' nel provvedimento con cui la procura di Milano ha eseguito il fermo di Daniele Cataldo per l'agguato avvenuto il 12 aprile del 2019 in via Cadore, in pieno centro a Milano. Nell'atto della procura sono dieci gli indagati per associazione a delinquere anche per affari illeciti nella curva Sud dello stadio San Siro, mentre per il tentato omicidio oltre a Cataldo, risulta indagato il capo ultrà Luca Lucci, già arrestato nell'inchiesta 'Doppia curva' del 30 settembre. Altri responsabili restano da individuare.