Bild: Kiev potrebbe avere armi nucleari in poche settimane per usarle contro la Russia

L'Ucraina potrebbe sviluppare armi nucleari entro poche settimane, se l'Occidente rifiutasse di accettarla tra i paesi membri della NATO

Libano - attacchi di Israele a Tiro e nella Bekaa. Scholz : ā€œContinuare a fornire armi a Tel Avivā€. Unifil : ā€œDifenderci potrebbe causare piĆ¹ problemiā€ - Scholz: ā€œContinuare a fornire armi a Tel Avivā€. . Continuano gli scontri tra Israele e Hezbollah, con Unifil tra i due fuochi. I soldati Onu ammettono: ā€œĆˆ il momento piĆ¹ difficile dalla guerra del 2006ā€. Crosetto annuncia: ā€œServono nuove regole dā€™ingaggio per i nostri militari sulla Linea Bluā€ L'articolo Libano, attacchi di Israele a Tiro e nella Bekaa. (Ilfattoquotidiano.it)

Gli Stati Uniti potrebbero smettere di dare armi a Israele - Se IsraeleĀ non migliora le condizioni a Gaza potrebbe incorrere in un embargo sulle armi americane. ƈ questo, in sintesi, il contenuto di una lettera che ilĀ segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa LloydĀ Austin hanno inviatoĀ ai ministri israeliani Yoav Gallant e Ron... (Today.it)

Cacciatorpedinieri Ddx per la marina italiana : ecco che armi potrebbero trasportare - Le nuove navi per la Marina Militare italiana avranno un dislocamento maggiore e un radar piĆ¹ performante che ne faranno praticamente degli incrociatori. (Ilgiornale.it)