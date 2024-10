Biblioteca universitaria di Napoli visite guidate by night

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Bun (di) per la prima volta aderisce a Open House, format che offre ai cittadini l’opportunità di scoprire architetture e storie di luoghi generalmente non accessibili e aprire le sue porte di sera. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre. Accompagnati dai volontari di Open House e dal personale della Bun, i visitatori saranno guidati alla scoperta dei tesori storici e architettonici della. Il percorso si snoderà tra inaspettati reperti archeologici e opere rare di scrittori censurati, esplorando anche affascinanti percorsi esoterici. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, la visita sarà illuminata da candele, creando un’atmosfera misteriosa e suggestiva.