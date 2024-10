Berlinguer. La grande ambizione: la recensione del film (Di giovedì 17 ottobre 2024) Andrea Segre racconta con grande efficacia la visione, l'iniziativa, la pratica di politica che sembra essere oramai svanita, negare sé stessa. È questa la grande ambizione del film. Tanto rigorosa, generosa e ambiziosa era la politica di Berlinguer, tanto lo è il cinema del film che lo racconta. La recensione di Berlinguer di Federico Gironi. Comingsoon.it - Berlinguer. La grande ambizione: la recensione del film Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Andrea Segre racconta conefficacia la visione, l'iniziativa, la pratica di politica che sembra essere oramai svanita, negare sé stessa. È questa ladel. Tanto rigorosa, generosa e ambiziosa era la politica di, tanto lo è il cinema delche lo racconta. Ladidi Federico Gironi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Berlinguer e la grande ambizione della collettività perduta - La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma è iniziata con la proiezione del film in concorso, Berlinguer – La grande ambizione (in sala dal 31 ottobre), quinto lungometraggio […] The post Berlinguer e la grande ambizione della collettività perduta first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Integrità e intelligenza politica nel film di Segre “Berlinguer. La grande ambizione” - L’anteprima per la Stampa si è chiusa con un forte appaluso anche se poi, fuori dalla sala, nei capannelli e commenti volanti qualcuno parlava di un’operazione sospetta di essere fortemente politica. Titolo: “Berlinguer. Insomma, a voler esser maliziosi il film è così convincente nel riproporre l’integrità e lo spessore dello statista e dell’uomo Berlinguer, la partecipazione elevata della ... (Bergamonews.it)

Berlinguer. La grande ambizione - cinema didattico e racconto appassionato dell’azione dell’indimenticabile segretario comunista - La grande ambizione. La Storia segnò il triste epilogo di un’ambizione che rimase un’utopia irrisolta, ma è pur vero che a quel tempo era possibile e doveroso crederci. Non può che mancarci una figura della statura di Berlinguer, capace di tenere tutto insieme e di guardare oltre gli ostacoli provenienti tanto da Est quanto da Ovest dentro a quello che fu il più grande Partito Comunista ... (Ilfattoquotidiano.it)