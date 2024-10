Ilfattoquotidiano.it - Barbacetto faccia a faccia con Toti a La7: “Ha patteggiato e ha ammesso, non mi faccio fare la morale da lui”. E lascia lo studio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sono molto imbarazzato, perché devo sono costretto a stare qui a sentire uno che mi fa lae che ha appenauna pena a due anni e mese per corruzione“. Il giornalista de il Fatto Quotidiano, Gianni, ospite a L’Aria che tira, su La7, ha protestato per l’atteggiamento indell’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni, dimessosi per l’inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto.ha spiegato cosa significa il patteggiamento: “Il giudice ha l’obbligo di verificare se c’è il proscioglimento, cioè se ritiene innocente la persona coinvolta, dopodiché accetta il patteggiamento. Si tratta di un’ammissione di responsabilità“. E ancora, parlando di: “Il problema non è quello che dava agli imprenditori, ma la richiesta, in cambio, di soldi per la campagna elettorale.