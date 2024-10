Baby Gang condannato a 3 anni e 4 mesi per i disordini a San Siro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trapper Zaccaria Mouhib, noto al pubblico come Baby Gang, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza arriva in seguito ai disordini verificatisi il 10 aprile 2021 nella zona di San Siro a Milano, durante la registrazione di un video musicale. Nello stesso processo, anche un altro noto rapper, Amine Ez Zaaraoui, conosciuto come Neima Ezza, è stato coinvolto. Quest’ultimo, però, ha ricevuto una condanna più lieve: 18 mesi di messa alla prova. I fatti risalgono alla giornata in cui circa 300 giovani, radunati per partecipare alle riprese del video musicale di Neima Ezza, si erano scontrati con la polizia. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni ragazzi avrebbero iniziato a lanciare oggetti contro le forze dell’ordine, scatenando una situazione di tensione che ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie. Thesocialpost.it - Baby Gang condannato a 3 anni e 4 mesi per i disordini a San Siro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trapper Zaccaria Mouhib, noto al pubblico come, è statoin primo grado a 3e 4di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza arriva in seguito aiverificatisi il 10 aprile 2021 nella zona di Sana Milano, durante la registrazione di un video musicale. Nello stesso processo, anche un altro noto rapper, Amine Ez Zaaraoui, conosciuto come Neima Ezza, è stato coinvolto. Quest’ultimo, però, ha ricevuto una condanna più lieve: 18di messa alla prova. I fatti risalgono alla giornata in cui circa 300 giovani, radunati per partecipare alle riprese del video musicale di Neima Ezza, si erano scontrati con la polizia. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni ragazzi avrebbero iniziato a lanciare oggetti contro le forze dell’ordine, scatenando una situazione di tensione che ha richiesto l’intervento di diverse pattuglie.

