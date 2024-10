Ilrestodelcarlino.it - Armato di machete e con mano sanguinante semina il panico in centro storico: fermato

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Fano, 17 ottobre 2024 – Lo hanno visto aggirarsi per le vie del, con uninfilato nella cintura dei pantaloni. Spaventati, alcuni passanti hanno chiamato immediatamente il 112. Di lì a pochi minuti era già partita l’attività di ricerca di Carabinieri e Commissariato di Fano, sotto la regia della Polizia Locale di Fano che dava loro indicazioni sugli spostamenti del soggetto, controllando le immagini delle telecamere diste per la città. Erano da poco passate le 18.15 quando ildi Fano si è riempito di lampeggianti e sirene spiegate. Tutti alla ricerca di un quarantenne non tanto alto, già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno trovato poco dopo gli agenti della volante del Commissariato di Fano, che litigava con alcuni stranieri nei giardini di piazza Amiani, davanti all’ingresso della Memo. Nel gruppo c’erano anche dei ragazzini minorenni.