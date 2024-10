Aprilia / Mette a segno un furto in un negozio, sorpreso e denunciato a piede libero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aprilia – I Carabinieri della Stazione di Aprilia (LT), nella serata dello scorso 16 ottobre, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto, un uomo di 32 anni residente a Genzano di Roma (RM) il quale è stato sorpreso da personale addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale di Aprilia (LT) con della merce L'articolo Aprilia / Mette a segno un furto in un negozio, sorpreso e denunciato a piede libero Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Aprilia / Mette a segno un furto in un negozio, sorpreso e denunciato a piede libero Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)– I Carabinieri della Stazione di(LT), nella serata dello scorso 16 ottobre, hannoin stato di libertà per tentato, un uomo di 32 anni residente a Genzano di Roma (RM) il quale è statoda personale addetto alla vigilanza di un esercizio commerciale di(LT) con della merce L'articolounin unTemporeale Quotidiano.

Aprilia / Responsabile del tentato furto ai danni di un distributore carburanti - 28enne denunciato - L’uomo come meglio evidenziato dal […] L'articolo Aprilia / Responsabile del tentato furto ai danni di un distributore carburanti, 28enne denunciato sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. APRILIA – Ieri 9 settembre ad Aprilia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà per “tentato furto”, un 28enne residente a Nettuno (RM), precedentemente ... (Temporeale.info)

Aprilia / Tre persone denunciate per furto aggravato dentro una palestra - O. del Reparto Territoriale di Aprilia sono intervenuti presso una palestra del luogo dove era stata segnalata la presenza di alcuni sconosciuti che si erano introdotti all’interno della struttura. I militari intervenuti hanno sorpreso tre persone intenti a forzare […] L'articolo Aprilia / Tre persone denunciate per furto aggravato dentro una palestra sembra essere il primo su Temporeale ... (Temporeale.info)

Aprilia / Furto in un’officina meccanica : sorprese due persone - uno arrestato in flagrante - -Sezione Radiomobile, su richiesta pervenuta tramite centrale operativa, sono intervenuti presso un’officina meccanica per un furto in atto. R. O. . Nella decorsa notte ad Aprilia (LT), i Carabinieri del dipendente N. Giunti sul posto unitamente a personale dell’istituto di vigilanza “Securitas Metronotte”, facevano accesso all’interno dell’attività, sorprendendo nella flagranza del reato due ... (Temporeale.info)