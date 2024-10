Ambrogino d’oro a Milano: polemica sulla candidatura di Walker Meghnagi (Di giovedì 17 ottobre 2024) È già polemica politica a Milano per la decisione della Lega di candidare agli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune, il presidente della comunità ebraica della città, Walker Meghnagi . I Verdi al Comune di Milano hanno già spiegato di non essere d'accordo con questa candidatura, che si rivela quindi divisiva. "Sentire i Verdi milanesi parlare della figura di Walker Meghnagi come divisiva, a proposito della mia candidatura all'Ambrogino d'Oro, è a dir poco inqualificabile - ha commentato Silvia Sardone, eurodeputata e consigliera comunale della Lega che ha proposto la candidatura -. Mi auguro che il Pd non si lasci tirare per la giacchetta, accodandosi ancora una volta alle posizioni filo-palestinesi della sinistra più estrema, riconoscendo al presidente della Comunità Ebraica una sacrosanta onorificenza visto il suo impegno per la città di Milano. Ilgiorno.it - Ambrogino d’oro a Milano: polemica sulla candidatura di Walker Meghnagi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È giàpolitica aper la decisione della Lega di candidare agli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune, il presidente della comunità ebraica della città,. I Verdi al Comune dihanno già spiegato di non essere d'accordo con questa, che si rivela quindi divisiva. "Sentire i Verdi milanesi parlare della figura dicome divisiva, a proposito della miaall'd'Oro, è a dir poco inqualificabile - ha commentato Silvia Sardone, eurodeputata e consigliera comunale della Lega che ha proposto la-. Mi auguro che il Pd non si lasci tirare per la giacchetta, accodandosi ancora una volta alle posizioni filo-palestinesi della sinistra più estrema, riconoscendo al presidente della Comunità Ebraica una sacrosanta onorificenza visto il suo impegno per la città di

