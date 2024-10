Quotidiano.net - Ambiente e clima: la responsabilità è condivisa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutti dovremmo occuparci die di cambiamentotico. Non solo ce lo chiedono i giovani di "Friday for future", ma lo sostengono a gran voce la società e l’economia. Laè uno dei temi che sarà al centro della terza edizione della "Dolomite Conference sulla Governance Globale per il Cambiamentotico", ideata da Vision Think Tank, diretto Francesco Grillo, con Axa Italia e Autostrada del Brennero come founding partners e in partnership scientifica con l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università di Trento e la Oxford Blavatnik School of Governance, che si tiene oggi e domani a Trento.