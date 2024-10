Alluvioni in Emilia-Romagna, i cittadini in protesta davanti alla Regione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì mattina alcune centinaia di persone si sono radunate a Bologna, nel parcheggio antistante la Regione Emilia-Romagna, in occasione della manifestazione per i cittadini colpiti dalle Alluvioni di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024. La mobilitazione è organizzata dai Comitati alluvionati dell’Emilia Romagna, Agricoltori italiani, Agricoltori attivi romagnoli e con la partecipazione di Alleanza sociale per la sovranità alimentare, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani, Le partite Iva Italia e Noi ci siamo comitato. Alcuni comitati sono in arrivo con i trattori. Prima del via ufficiale al presidio, una parte dei manifestanti si è radunata davanti all’Assemblea Legislativa, al cui ingresso erano schierati alcuni agenti di polizia, e hanno invitato rumorosamente i rappresentanti delle istituzioni a scendere, mentre scaricavano pezzi di legno e rami all’ingresso. Lettera43.it - Alluvioni in Emilia-Romagna, i cittadini in protesta davanti alla Regione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giovedì mattina alcune centinaia di persone si sono radunate a Bologna, nel parcheggio antistante la, in occasione della manifestazione per icolpiti dalledi maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024. La mobilitazione è organizzata dai Comitati alluvionati dell’, Agricoltori italiani, Agricoltori attivi romagnoli e con la partecipazione di Alleanza sociale per la sovranità alimentare, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani, Le partite Iva Italia e Noi ci siamo comitato. Alcuni comitati sono in arrivo con i trattori. Prima del via ufficiale al presidio, una parte dei manifestanti si è radunataall’Assemblea Legislativa, al cui ingresso erano schierati alcuni agenti di polizia, e hanno invitato rumorosamente i rappresentanti delle istituzioni a scendere, mentre scaricavano pezzi di legno e rami all’ingresso.

Ok finale dal Parlamento Ue a 446 milioni per le alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana - Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, sette contrari e tre astensioni. Dal 2002 sono stati mobilitati oltre 8,6 miliardi di euro per 130 catastrofi Nel testo approvato, i deputati esprimono la loro «più profonda solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalla distruzione delle inondazioni nonché alle autorità nazionali, regionali e locali ... (Lettera43.it)

Alluvioni - via libera Eurocamera a 378 mln per Emilia-Romagna e 67 mln Toscana - Nel testo approvato, i deputati esprimono la loro “più profonda solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutti le persone colpite dalla distruzione delle inondazioni in Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso”. (Lapresse.it)

Da Cesate e Senago in Emilia per aiutare chi ha subito danni dalle alluvioni - ]. Anche negli ultimi due fine settimana, l’associazione Eroi nel quotidiano ha dimostrato i l suo impegno costante per le emergenze, intervenendo tempestivamente in Emilia Romagna. Le forti piogge hanno nuovamente colpito la regione, causando danni significativi e disagi alla popolazione, inclusi allagamenti [. (Ilnotiziario.net)