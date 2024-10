Ilrestodelcarlino.it - Al centro dell’Ecomondo: "Sarà la fiera più grande mai organizzata a Rimini"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Giuseppe Catapano La sede scelta per la presentazione è prestigiosa: la Camera dei deputati.e l’Italia al. La prossima edizione dellada Ieg e dedicata all’economia circolare, in programma dal 5 all’8 novembre,la piùdi sempre. Ma non è tutto. L’amministratore delegato Corrado Peraboni allarga gli orizzonti: "la piùmanifestazione del gruppo". Per la prima volta verranno utilizzati anche i due nuovi padiglioni temporanei, antipasto del maxi ampliamento del quartiere fieristico che culminerà, nel 2028, con la nuova arena per gli eventi: il cosiddetto ’cupolone’. Saranno 1.622 i brand espositori, di cui il 16% dall’estero (contro i 1.520 del 2023), e 100mila le presenze attese da oltre 100 Paesi. In calendario anche 221 convegni.