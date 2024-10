Agatha All Along: Come ha fatto Billy a sopravvivere dopo il finale di WandaVision? (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il nuovo episodio di Agatha All Along ha rivelato Come Billy Maximoff sia sopravvissuto al finale di WandaVision. La scorsa settimana, i fan sono rimasti scioccati nell’apprendere che il Teen di Joe Locke era in realtà il figlio della Strega Scarlatta. Con questa consapevolezza, Agatha All Along ci ha fatto fare un viaggio nella memoria questa settimana. L’episodio si apre con un flashback, ma non si tratta di “Teen” Come lo conosciamo. Siamo invece portati alla celebrazione del Bar Mitzvah di William Kaplan. Durante la festa, che ha un tema magico, William visita una chiromante che si rivela essere Lilia Calderu. Lilia vede che la vita di William si tramuterà in quella di Billy. Prima di rimandarlo alla sua festa con rassicurazioni sul futuro, gli infila in tasca una runa su cui ha posto il sigillo. Nerdpool.it - Agatha All Along: Come ha fatto Billy a sopravvivere dopo il finale di WandaVision? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il nuovo episodio diAllha rivelatoMaximoff sia sopravvissuto aldi. La scorsa settimana, i fan sono rimasti scioccati nell’apprendere che il Teen di Joe Locke era in realtà il figlio della Strega Scarlatta. Con questa consapevolezza,Allci hafare un viaggio nella memoria questa settimana. L’episodio si apre con un flashback, ma non si tratta di “Teen”lo conosciamo. Siamo invece portati alla celebrazione del Bar Mitzvah di William Kaplan. Durante la festa, che ha un tema magico, William visita una chiromante che si rivela essere Lilia Calderu. Lilia vede che la vita di William si tramuterà in quella di. Prima di rimandarlo alla sua festa con rassicurazioni sul futuro, gli infila in tasca una runa su cui ha posto il sigillo.

