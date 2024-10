A Montignano i funerali di Leonardo. Mamma Viktoria: «In un mondo pieno d'odio, dobbiamo avere il coraggio di sperare» (Di giovedì 17 ottobre 2024) SENIGALLIA – Una folla commossa, in lacrime e profondamente ferita nell’animo, ha partecipato nella parrocchia di San Giovanni Battista ai funerali per l’ultimo saluto a Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita tra domenica e lunedì. Una vita «che è bella e che offre sempre una via d’uscita ai Anconatoday.it - A Montignano i funerali di Leonardo. Mamma Viktoria: «In un mondo pieno d'odio, dobbiamo avere il coraggio di sperare» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) SENIGALLIA – Una folla commossa, in lacrime e profondamente ferita nell’animo, ha partecipato nella parrocchia di San Giovanni Battista aiper l’ultimo saluto a, il 15enne che si è tolto la vita tra domenica e lunedì. Una vita «che è bella e che offre sempre una via d’uscita ai

