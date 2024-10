5 idee per il weekend anche se piove (Di giovedì 17 ottobre 2024) Terzo weekend d'ottobre con il meteo che sembra promette solo pioggia. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana d'autunno. Qualche simpatica idea per sopravvivere serenamente anche a questi giorni di maltempo.UNO . Terme o Spa?Sentiamo spesso Quicomo.it - 5 idee per il weekend anche se piove Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Terzod'ottobre con il meteo che sembra promette solo pioggia. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana d'autunno. Qualche simpatica idea per sopravvivere serenamentea questi giorni di maltempo.UNO . Terme o Spa?Sentiamo spesso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Record a Napoli - 170mila presenze nel weekend : merito anche dell’opera di Gaetano Pesce - . Record a Napoli, 170mila presenze nel weekend: merito anche dell’opera di Gaetano […] L'articolo Record a Napoli, 170mila presenze nel weekend: merito anche dell’opera di Gaetano Pesce sembra essere il primo su Teleclubitalia. Dall’Osservatorio turistico urbano del Comune di Napoli giungono dati significativi: la città partenopea ha registrato un nuovo record di presenze, con ben 170 mila ... (Teleclubitalia.it)

Milan - il programma del weekend : c’è anche un super derby tra gli Under 10 - Ecco, di seguito, il programma del Settore Giovanile del Milan, con tutti gli impegni delle varie selezioni tra sabato e domenica. (Pianetamilan.it)

Chiusura della A9 - non solo in settimana ma anche per tre notti di fila nel weekend - Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22.00 di lunedì 14 alle 5 di martedì 15 ottobre dalle 22 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 nelle tre notti di venerdì 18... (Quicomo.it)