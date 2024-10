Zielinski su Inzaghi: «Pazzo, ma è un allenatore molto preparato» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piotr Zielinski ha rilasciato una lunga intervista sul canale Youtube polacco FoodTruck TV. Il centrocampista dell’Inter ha parlato della sua carriera ed infine anche di Simone Inzaghi. ESPERIENZA – Piotr Zielinski si è poco trasferito all’Inter. A luglio ha firmato con il club nerazzurro dopo la conclusione del contratto con il Napoli. A pochi mesi dal suo arrivo il centrocampista ancora deve trovare la sua collocazione reale agli ordini di Simone Inzaghi: per ora è il vice-Henrikh Mkhitaryan. Ieri nella gara della sua Polonia si è fatto male e rischia di saltare la partita di domenica con la Roma. Zielinski, il rapporto con Inzaghi allenatore – Inzaghi ha dato spazio a Zielinski soprattutto in Champions League e se starà bene il centrocampista verrà confermato con lo Young Boys. Il polacco ha detto questo sull’allenatore: «Veramente bravo. Inter-news.it - Zielinski su Inzaghi: «Pazzo, ma è un allenatore molto preparato» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piotrha rilasciato una lunga intervista sul canale Youtube polacco FoodTruck TV. Il centrocampista dell’Inter ha parlato della sua carriera ed infine anche di Simone. ESPERIENZA – Piotrsi è poco trasferito all’Inter. A luglio ha firmato con il club nerazzurro dopo la conclusione del contratto con il Napoli. A pochi mesi dal suo arrivo il centrocampista ancora deve trovare la sua collocazione reale agli ordini di Simone: per ora è il vice-Henrikh Mkhitaryan. Ieri nella gara della sua Polonia si è fatto male e rischia di saltare la partita di domenica con la Roma., il rapporto conha dato spazio asoprattutto in Champions League e se starà bene il centrocampista verrà confermato con lo Young Boys. Il polacco ha detto questo sull’: «Veramente bravo.

