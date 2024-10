Villa Literno, precipita da un’altezza di 4 metri: grave operaio di Casaluce (Di mercoledì 16 ottobre 2024) precipita da un’altezza di quattro metri durante lavori di installazione di un impianto di videosorveglianza. grave un operaio 63enne di Casaluce, Vincenzo C. Villa Literno, precipita da un’altezza di 4 metri: grave operaio di Casaluce L’uomo si trovava all’interno di una cooperativa agricola di frutta e verdura nel pomeriggio di ieri, in via Santa Maria L'articolo Villa Literno, precipita da un’altezza di 4 metri: grave operaio di Casaluce Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Villa Literno, precipita da un’altezza di 4 metri: grave operaio di Casaluce Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dadi quattrodurante lavori di installazione di un impianto di videosorveglianza.un63enne di, Vincenzo C.dadi 4diL’uomo si trovava all’interno di una cooperativa agricola di frutta e verdura nel pomeriggio di ieri, in via Santa Maria L'articolodadi 4diTeleclubitalia.

