Vigevano commemora Eleonora Duse con eventi dedicati al centenario della sua morte

Un importante tributo a Eleonora Duse, la leggendaria attrice nata a Vigevano nel 1858, sarà celebrato in occasione del centenario della sua morte, avvenuta nel 1924 a Pittsburgh. Due eventi significativi si svolgeranno al Civico Teatro Cagnoni, offrendo ai cittadini l'opportunità di approfondire la vita e l'eredità artistica di una delle figure più influenti del teatro italiano. Le manifestazioni sono organizzate dalla Fondazione Banca Popolare di Vigevano, in collaborazione con il Comune e con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Cerimonia di intitolazione del Ridotto a Eleonora Duse

Lunedì 4 novembre alle 19, il Civico Teatro Cagnoni ospiterà una cerimonia di intitolazione del Ridotto a Eleonora Duse.

