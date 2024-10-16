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Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viabilità DEL 16 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE, NON SI REGISTRANO INFATTI PARTICOLARI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE. IN TEMA DI CANTIERI: SU VIA PONTINA INIZIANO STANOTTE E FINO AL 7 DICEMBRE I LAVORI NOTTURNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DEL GAS A LATINA IL CANTIERE COINVOLGERA’ IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 73+680 ED IL 74+720 IN DIREZIONE TERRACINA SIA IN COMPLANARE SIA SULLA CARREGGIATA CENTRALE ISTITUITO IL DIVIETO ALLA CIRCOLazioNE TRA GLI SVINCOLI DI BORGO ISONZO E STRADA PICCARELLO A VETRALLA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA GRIGLIA DI RACCOGLIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI E FINO A CESSATE ESIGENZE E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLazioNE IN VIA GARIBALDI.
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