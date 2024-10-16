Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 11:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 10 : 30 - IN TEMA DI CANTIERI: SULL’ A1 FIRENZE ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DALLE ORE 22 DIQUESTA SERA E FINO ALLE ORE 6 DI DOMANI 17 OTTOBRE RESTERA’ CHIUSO LO SINVOLO IN USCITA DI MAGLIANO SABINA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA FIRENZE E DA ROMA IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE DI ORTE. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 09 : 45 - TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA E TRA TOR BELLA MONACA E LA RUSTICA. VIABILITÀ DEL 16 OTTOBRE 2024 ORE 09. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR. 35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA DISAGI PER ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 09 : 15 - IN CHIUSURA CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E TRA TOR CERVARA E IL GRA IN USCITA. AUTO IN CODA SULLA PONTINA ALTEZZA POMEZIA, IN PROSSIMITà DI CASTEL PORZIANO E TRA SPINACETO E L’EUR. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR. (Romadailynews.it)
Genova, ex dipendenti pubblici sotto inchiesta, per i pm cene, regali e lavori in casa in cambio di appalti ilgiornaleditalia.it
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