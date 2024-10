Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 11:30

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)DEL 16 OTTOBREORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE, NON SI REGISTRANO INFATTI PARTICOLARI DISAGI ALLA CIRCONE. IN TEMA DI CANTIERI: SU VIA PONTINA INIZIANO STANOTTE E FINO AL 7 DICEMBRE I LAVORI NOTTURNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DEL GAS A LATINA IL CANTIERE COINVOLGERA’ IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 73+680 ED IL 74+720 IN DIREZIONE TERRACINA SIA IN COMPLANARE SIA SULLA CARREGGIATA CENTRALE ISTITUITO IL DIVIETO ALLA CIRCONE TRA GLI SVINCOLI DI BORGO ISONZO E STRADA PICCARELLO A VETRALLA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA GRIGLIA DI RACCOGLIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI E FINO A CESSATE ESIGENZE E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E CIRCONE IN VIA GARIBALDI.