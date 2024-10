Utenti Android a rischio: un trojan può copiare i dati della carta di credito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il trojan Cerberus, già noto negli anni, è stato individuato in numerosi attacchi negli ultimi mesi con seri rischi per la sicurezza. L'articolo Utenti Android a rischio: un trojan può copiare i dati della carta di credito proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Utenti Android a rischio: un trojan può copiare i dati della carta di credito Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IlCerberus, già noto negli anni, è stato individuato in numerosi attacchi negli ultimi mesi con seri rischi per la sicurezza. L'articolo: unpuòdiproviene da Tutto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SambaSpy : un nuovo trojan che minaccia in particolare gli utenti italiani. I consigli dell’esperto di Kaspersky su come proteggersi - Il nostro paese risulta comunque tra i paesi più ricchi al mondo, inoltre va considerata la questione linguistica: noi sappiamo che diverse minacce che partono dall’America Latina spesso si rivolgono ai Paesi Europei, soprattutto nel Sud Europa, come Spagna Italia e Portogallo, poiché hanno un’assonanza linguistica con le lingue parlate in Sud America. (Ilfattoquotidiano.it)

Kaspersky scopre SambaSpy - un trojan che prende di mira gli utenti italiani - Il Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky ha scoperto una sofisticata campagna di distribuzione malware rivolta esclusivamente agli utenti italiani. La campagna prevede la distribuzione di un nuovo Remote Access Trojan (RAT), chiamato dai ricercatori SambaSpy, con funzionalità quali il file system management, il controllo della webcam, il […]. (Sbircialanotizia.it)