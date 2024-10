Isaechia.it - Uomini e Donne, ex tronista si candida come concorrente del Grande Fratello: “Varcherei subito la porta rossa!”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Di recente una storica exdisi è raccontata a cuore aperto sulle pagine di Coming Soon, dalla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi al sogno di varcare ladel. Che voglia seguire le stesse orme del suo ex compagno Federico Chimirri, dato da diversi rumoraspirantedel reality show di Alfonso Signorini? Stiamo parlando proprio di Giulia Cavaglià, l’ex volto del programma di Canale 5, oggi fra le influencer più seguite sui social. Ai microfoni del web magazine Giulia ha espresso il desiderio di entrare nella Casa del Gf: Io lala. Ho fatto i casting direttamente con Alfonso Signorini l’anno di Sophie e Basciano. Ho fatto la quarantena e il settimo giorno mi hanno comunicato che non sarei entrata. Forse volevano delle dinamiche ben precise, che io non potevo dargli.