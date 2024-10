Thesocialpost.it - Unifil, colpita una delle torri di guardia da un carrarmato israeliano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), la forza di paceNazioni Unite operante in Libano, ha denunciato un grave incidente: un carro armatoha sparato contro unalorodi, danneggiandola. Secondo quanto riportato da, l’attacco è stato diretto e apparentemente deliberato, suscitando preoccupazioni internazionali per l’escalation di tensioni nella regione. L’incidente si inserisce in un contesto di crescente instabilità lungo il confine tra Israele e Libano, dove i conflitti tra Hezbollah e le forze israeliane rischiano di intensificarsi. La missione, presente in Libano dal 1978, ha il compito di monitorare il cessate il fuoco e garantire la pace tra le due nazioni, ma questo ultimo episodio ha alimentato ulteriori preoccupazioni per la sicurezza del personale internazionale.