Un biglietto per ammirare la Fontana di Trevi? “Buona idea contro la folla ingovernabile ai tempi dei social”, “Meglio i vigili urbani”: cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno preso il via a Roma le operazioni propedeutiche al necessario intervento di manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi, dieci anni dopo l’ultimo restauro al quale contribuì anche Fendi. Adesso per la Fontana commissionata da papa Clemente XII nel 1732, progettata dall’architetto Nicola Salvi, terminata da Giuseppe Pannini trent’annianni dopo e ammirata ogni anno da milioni di visitatori, sta per iniziare un nuovo intervento che, grazie ai fondi del Pnrr riguarderà anche altre famose fontane romane. In sede di presentazione della complessa operazione di restauro che sarà a cantiere aperto (la Fontana resterà visibile ai turisti) il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato due importanti novità nella gestione del monumento davanti al quale ogni giorno si forma una sorta di muro umano di ammiratori. Ilfattoquotidiano.it - Un biglietto per ammirare la Fontana di Trevi? “Buona idea contro la folla ingovernabile ai tempi dei social”, “Meglio i vigili urbani”: cosa dicono gli esperti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno preso il via a Roma le operazioni propedeutiche al necessario intervento di manutenzione straordinaria delladi, dieci anni dopo l’ultimo restauro al quale contribuì anche Fendi. Adesso per lacommissionata da papa Clemente XII nel 1732, progettata dall’architetto Nicola Salvi, terminata da Giuseppe Pannini trent’annianni dopo e ammirata ogni anno da milioni di visitatori, sta per iniziare un nuovo intervento che, grazie ai fondi del Pnrr riguarderà anche altre famose fontane romane. In sede di presentazione della complessa operazione di restauro che sarà a cantiere aperto (laresterà visibile ai turisti) il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato due importanti novità nella gestione del monumento davanti al quale ogni giorno si forma una sorta di muro umano di ammiratori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade un ascensore in un palazzo nel centro di Roma vicino a Fontana di Trevi : un morto e due feriti - Un ascensore è caduto all'interno di un palazzo in via delle Vergini, centro storico di Roma. Un primo bilancio: un morto e due feriti, di cui uno grave.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono - Fontana di Trevi a Roma controllata anche da remoto Il lavoro di Acea viene svolto anche da remoto. In primo luogo, l’azienda svolge il compito di manutenzione della fontana che avviene ogni 15 giorni. Ho mostrato la camera di manovra a delegazioni di ingegneri di tutto il mondo, ad architetti e a personalità celebri come capi di Stato e re. (Funweek.it)

Roberto Gualtieri - il sindaco-vampiro : tassa da 2 euro per vedere la Fontana di Trevi - È che Roma qualche problemuccio ce l'ha (e non si risolve di certo racimolando un paio d'euro alla bisogna). Piazza delle Coppelle (750 metri di distanza), e una denuncia, protocollata giusto la settimana scorsa, per “omissione di atti d'ufficio”, in capo a Lorenza Bonaccorsi, la presidente piddina del Primo Municipio, chiamata in causa dai residenti dell'area che non ne possono più del degrado e ... (Liberoquotidiano.it)